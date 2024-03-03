انطلاق أعمال تحويل مجمع التحرير لفندق عالمى في قلب القاهرة -(صور)



كتب- محمد شاكر

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عددًا من الصور، بشأن انطلاق العمل فى مبنى مجمع التحرير التاريخى لتحويله إلى فندق عالمى فى قلب القاهرة.

ووفق تقارير صحفية، فقد بدأ التحالف الأمريكي-الإماراتي في إعادة تأهيل وتطوير المجمع من الداخل بالفعل لتحويله إلى فندق عالمي يحمل أسم «Cairo House»، حيث خصصت مجموعة العتيبة الإماراتية نحو 200 مليون دولار لضخهم في عمليات التطوير.

450 غرفة فندقية

وتعمل مجموعة «اكسفورد كابيتال» الأمريكية، على تنفيذ مخطط التطوير المُقدم من مكتب «Ratio | smdp» والذي يقوده مجموعة «جلوبال فنتشرز» الأمريكية المتخصصة في تحويل المباني التاريخية إلى فندق عالمي يضم 450 غرفة فندقية والعديد من أماكن تناول الطعام والترفيه بخلاف ضم المساحة الفضاء أمام المجمع إلى حرم الفندق وتحويل سطح المبنى الى أكبر مساحة للاحتفالات والفعاليات في القاهرة على مساحة 85 ألف م2.