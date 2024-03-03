ميزانيتها 71 مليون دولار.. تعرف على مشروعات "الفاو" في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية الحجر الزراعي، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مدير منظمة "الفاو"، يأتي لتوقيع اتفاق بين وزارة الزراعة والمنظمة والتي تعمل في مصر باتفاق منذ 2023.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، اليوم السبت، أنه يتم دعم عدد من المشروعات التي تقدم من قبل الفاو وتقدر ميزانيتها بـ71 مليون دولار، مشيرا إلى أن مصر انضمت لـ"الفاو" منذ عام 1945 في اليوم الأول للتأسيس، والمنظمة أحد أهم الأذرع للأمم المتحدة العاملة في قطاع الزراعة وتعمل داخل الدول من خلال اتفاقيات قطرية وتمتد مدتها لـ5 سنوات.

وتابع: عمل المنظمة ينعكس على المواطن من خلال تقديم الدعم الفني للمشروعات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية وتمول عدد من المشروعات ولها تدخلات من خلال خبراء أجانب من خلال تقديم ورش لنشر الوعي ونقل التكنولوجيا الحديثة ولها دور في تعزيز إنتاجية المحاصيل.

وأوضح أن المنظمة تساعد في مفهوم الصحة والصحة النباتية وتساعد في نقل نماذج لترشيد مياه الري واستخدام طرق مختلفة جديدة في الري، كما أن هناك مشروع للمنظمة لنقل تكنولوجيا زراعة قصب السكر بطريق الشكل وهي الطريق الموفرة للمياه وتزيد إنتاجية المحصول.

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