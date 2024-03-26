"الرعاية الصحية": اعتماد 57 منشأة صحية تابعة للهيئة بالأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي، عن نجاح اعتماد 59 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر حتى الآن، منها 57 منشأة صحية حاصلة على الاعتماد القومي ومنشأتان صحيتان حاصلتان على الاعتماد المبدئي.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن اعتماد المركزين التخصصيين للغسيل الكلوي والرمد التابع للهيئة بالأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحصولهما على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.وثمَّن السبكي، الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

من جانبه، قال مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، الدكتور أحمد البرعي - في بيان اليوم - إن مركز الغسيل الكلوي المعتمد يضم 22 سرير غسيل كلوي لخدمة المنتفعين بالأقصر منها 6 أسرة مخصصة لحالات مرضى الفيروس الكبدي، مضيفا أن المركز أجرى أكثر من 42500 جلسة غسيل كلوي لما يقرب من 3300 مريض فشل كلوي حتى الآن.

وأوضح البرعي أن مركز الرمد التخصصي قدم أكثر من 80000 خدمة طبية منها حوالي 76000 فحص طبي لأمراض وإصابات العيون.

من جهة أخرى، تنظم جامعة طيبة التكنولوجية مسابقة بحثية بين الطلاب في مجالات، المشروعات الابتكارية، والأبحاث، وذلك على هامش الأسبوع البيئي الأول للجامعة، الذي سيعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 أبريل المقبل، تحت شعار "طيبة خضراء: إبداعات نحو مستقبل مستدام"، لتعزيز الوعي البيئي والمستقبل المستدام.

وجاءت مجالات المسابقة في موضوعات الخرسانة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، على أن يكون يوم 9 أبريل المقبل آخر موعد لتلقي المشاركات.

يشار إلى أن الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية، يتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة؛ منها افتتاح معارض منتجات طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وافتتاح دوري رياضي بيئي وحملة تشجير، وحملة للتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان، وتنظيم قافلة طبية بالجامعة للكشف على الطلاب، وعقد ندوة عن التدوير والتخلص الآمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي، ومناقشة الأبحاث واللافتات المقدمة من الطلبة في القضايا البيئية، بجانب عقد جلسة حوارية عن الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان وتقديم بعض الهداية العينية للأطفال، وعرض مسرحي يتعلق بالقضايا البيئية، وزيارة لدار الأيتام بالأقصر، وورشة عمل للتعرف بشهادات الكربون بالتعاون مع احد البنوك (مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وغيرها من الفعاليات الأخرى).

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أحمد محمد رمضان، عن انطلاق حملة توعية السيدات بالحفاظ على المياه في المنازل قبل عيد الفطر، من خلال فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة، التي تعمل على الذهاب للمواطنين وسيدات البيوت في المنازل بالمدن والقرى بالمحافظة؛ للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها وتوعيتهم.