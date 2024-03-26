"أحدهما مرض خطير".. حسام موافي يفسر صعوبة بلع الطعام والشراب (فيديو)

كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، عن نوعين من الصعوبة في البلع، صعوبة في البلع علوية وأخرى في البلع سفلية.

وقال "موافي" خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": إن صعوبة البلع عندما تكون سفلية تعبر عن مرض خطير قد يكون ضيق أو ورم في المرئ.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، إلى أن صعوبة في البلع علوية يكون غالبا نتيجة حالة نفسية وفقا لما اجتمعت عليه الكتب العلمية.

وتابع: هناك أعصاب إرادية مثل تلك التي تعمل على توجيه يدك لجلب الهاتف أو كوب ماء، وربنا جعل لنا هناك أعصاب لا إرادية مثل عدم التحكم في ضربات القلب أو عدم التحكم في حركة الأمعاء، لافتا إلى أن هناك عصب يزود ضربات القلب أو يخفضها وهو حركة لا إرادية.

وأشار إلى أن عيب مرض السكري أنه يأكل الأعصاب وهذا يكون من أعراضه ويأكل أطراف الأعصاب اللاإرادية الحسية، ولذلك يشعر مرضى السكري تنميل الأطراف.

وأكد موافي، أن المريض الذي يعاني من مرض السكري لن يكون جهازه الهضمي سليم بسبب تآكل الأعصاب ويعاني من الإمساك أو الإسهال أو الانتفاخ، لافتا إلى أن صعوبة البلع في الزور يكون نتيجة ارتجاع المريء أو لأسباب نفسية.