موعد ومكان جنازة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم

كتب- محمد فتحي:

تقام صلاة الجنازة على الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، توفي اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور محمد مجاهد، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.