بعد وصول الكرتونة لـ١٦٧جنيها.. الزراعة ترد على زيادة أسعار البيض

كتب_عمرو صالح:

شهدت أسعار البيض خلال الأسبوع الحالي قفزات متتالية في عدد من المناطق المختلفة إذ وصل سعر الكرتونة في بعض المناطق لـ ١٦٧ جنيه على رقم من توافر الأعلاف بكميات كبيرة وانخفاض سعرها.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إن سعر البيض ببورصة الدواجن لم يتم يتغير ولا يوجد مبرر للتجار لرفع سعره خاصة مع وجود فائض في الإنتاج لدى مزارع وزارة الزراعة.

واختتم رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة حديثه معربا عن استنكاره من زيادة أسعار البيض لدى بعض التجار ومطالبا الجهات المعنية بضبط الأسواق بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت سعر كرتونة البيض البلدي بالأسواق قد تراوح سعرها ما بين 164 جنيه إلى 167 جنيه.