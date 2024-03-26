تراجع معدلاتها لـ7%.. ما هي خطوات "العمل" للحد من البطالة؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض 0.1% عن الربع الذي يسبقه، والذي كان 13% عام 2014.

وتلعب وزارة العمل، دورًا كبيرًا في هذا الملف، من خلال تقديم تدريب مهني للشباب، والتواصل مع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص عمل لائقة، والحفاظ على العمالة الحالية عبر تعزيز علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في مواقع العمل.

وتقوم الوزارة، بدعم العمال الذين يواجهون صعوبات بسبب التحديات العالمية، وترعى وتحمي العمال المصريين في الخارج، وتفتح أبواب عمل جديدة للشباب في الخارج عبر مكاتبها العمالية المنتشرة في 9 بلدان أوروبية وعربية، بتوجيهات ومتابعة يومية من حسن شحاتة، وزير العمل.

من جانبه، كشف مصدر بوزارة العمل لـ"مصراوي"، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من التصور الكامل للاستراتيجية الوطنية التشغيل.

وأضاف "المصدر"، أن الاستراتيجية من شأنها، التأكد من تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وخفض معدل البطالة لـ5%.

وأوضح، أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي؛ من أجل حصول مصر على نسبتها من الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم وتصدير الخدمات للأسواق الأخرى، وتحسين إنتاجية القوى العاملة، والنمو الاقتصادي، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

وتعمل وزارة العمل، على زيادة معدلات التشغيل لخفض البطاقة، وتطوير التدريبات المهنية، حيث تم إطلاق مشروع مهني 2030 قريبًا؛ ويستهدف تدريب مليون متدرب، بالإضافة إلى الإنتهاء من ملف التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور، مثل منصة خدمات العمالة غير المنتظمة.

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وتستهدف الوزارة، زيادة مُعدلات التشغيل، من خلال الإعلان كل 15 يوم عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، وتحتوي على أعداد كبيرة من فرص العمل لجميع المؤهلات، برواتب مميزة وتأمين طبي واجتماعي وعدد من المميزات.

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كما تستهدف، الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي توليهم وزارة العمل اهتم خاص بتوجيهات مباشرة من حسن شحاتة، وزير العمل، بالإضافة إلى استهداف زيادة معدل تشغيل الإناث، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وتراجعت البطالة في مصر، من حوالي 13% عام 2014 إلى 7% مع نهاية عام 2023؛ نتيجة خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من استراتيجيات المواجهة.

وزارة العمل: تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% خلال الربع الثاني من 2023

كما تُعلن وزارة العمل، عن فرص عمل للشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج، من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، منذ أيام قليلة، توفير فرص عمل موسمية في مهنة "عامل زراعي"؛ استنادًا إلى توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، وذلك في إطار سياسات التشغيل للوزارة والتي تركز على توفير فرص العمل للعمالة المصرية المؤهلة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

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في عام 2023، أعلنت وزارة العمل، عن تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج.

وهناك عدة أدوات تستخدمها وزارة العمل، في توفير وظائف للشباب وفرص عمل مُختلفة، منها، مكاتب التشغيل، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

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