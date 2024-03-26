خسوف القمر 2024.. 6 معلومات مهمة عن الظاهرة التي تصدرت محركات البحث

كتب- محمد فتحي:

خسوف القمر 2024، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع الإعلان عن خسوف القمر من النوع "شبه ظلي"، هو ما دفع الآلاف من المواطنين للبحث عن معلومات بشأن هذا الخسوف.

خسوف القمر 2024

يُعد خسوف القمر من النوع "شبه ظلي" هو أول خسوف جزئي للقمر تشهده الكرة الأرضية خلال عام 2024، ويحدث هذا الخسوف عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولن يُرى في مصر والدول العربية بالعين المجردة.

خسوف القمر 2024

ينشر "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن خسوف القمر وفقا لما كشف عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، وهي كالآتي:

_ خسوف القمر شبه الظلي لا يُرى بالعين المجردة.

_ يُرى خسوف القمر شبه ظلي من خلال التلسكوبات.

_ يظهر القمر في الخسوف شبه ظلي باهتًا ولا يوجد اختفاء لجزء من القمر.

أما عن أسباب ظاهرة خسوف القمر شبه ظلي فترجع إلى الأسباب الآتية:

- يعود عندما تكون الأرض بين القمر والشمس.

- تعمل الأرض على حجب أشعة الشمس بحيث لا تصل إلى القمر ليظهر باهتًا.

خسوف القمر 2024

بينما الكسوف يحدث في أول الشهر الهجري، إذ أن الكسوفات والخسوفات تأتي سبع مرات في العام، منها خمسة كسوفات للشمس وخسوفان للقمر.

خسوف القمر 2024

شهر رمضان العام الجاري 2024، يبلغ 30 يومًا بالحساب الفلكي، ليكون بذلك 10 إبريل المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن هناك تعاون ما بين المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء لتشكيل لجان الرؤية التي تضم خبير فلك وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وأحد مشايخ وزارة الأوقاف إلى مناطق توشكى في أسوان وقنا والخارجة في الوادي الجديد وسوهاج ومرسى مطروح ومرصد القطامية وحلوان، على أن يتم تبليغ نتيجة رؤية الهلال يوم 29 من الشهر الهجري لمفتي الجمهورية.