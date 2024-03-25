الأوقاف: حققنا نقلة نوعية في الدفع بالشباب في العمل القيادي وعلى منابر المساجد الكبرى



كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيقها نقلة نوعية في الدفع بالشباب، سواء في العمل القيادي؛ بتولي أكثر من ثلاثين قيادة شابة ومن هم تحت سن الخمسين درجات رئيس قطاع ووكيل وزارة ومساعد وزير ومدير عام، أم في اعتلاء المنابر؛ حيث اعتلى آخرون من الشباب منابر المساجد الكبرى ومساجد آل البيت.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الشباب هم: الدكتورعلى الله شحاتة الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، والدكتور مصطفى عبد السلام محمد محمد إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والدكتورمؤمن إبراهيم فهمي مصطفى إمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة والدكتور محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد إمام المسجد الأحمدي بطنطا، والدكتورمحمد طه رمضان رمضان إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، والدكتور محمد منصور محمد هبالة إمام مسجد المهند بالقاهرة، والشيخ يسري محمود شفيق عزام إمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وأضافت، أن من الشباب أيضًا: الشيخ أحمد عصام فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، والشيخ أحمد عبد الهادي علي محمد إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، والشيخ محمد محمود محمود العدل إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، والشيخ أحمد دسوقي محمد مكي إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز متولي إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والشيخ محمود محمد الأبيدي إمام المسجد الجامع الكبير بمدينتي، والشيخ محمد عبد العال محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة، والشيخ أحمد شرف الدين أحمد إمام مسجد النصر بالدقهلية.