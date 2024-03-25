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BBC

رمال وأتربة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

10:54 م الإثنين 25 مارس 2024
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كتب- عمر صبري:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

رياح متربة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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