إعلان

BBC

السلع التموينية تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت خام

04:47 م الإثنين 25 مارس 2024

زيت عباد خام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 عام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأوضحت أن فترة الوصول من 1 إلى 15 مايو 2024 و/أو من 16 إلى 30 مايو 2024 و جلسة فض المظاريف والبت بعد غد الخميس 28 مارس 2024، منوهة بأن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما وتفاضل الهيئة بما يحقق مصلحتها، ويلتزم المورد بتقديم السعرين.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 12 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

(1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق أول أبريل، منوهة بأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة.

زيت عباد خام الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة: اتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع 30% بعد العيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

المندوبة الأمريكية: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة
سببان لخروج الأموال.. لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟
رمضانك مصراوي| 17 صور ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية
* طقس ودرجات حرارة.. "الأرصاد" تعلن موعد التغير وانقلاب حالة الجو