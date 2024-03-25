"1.5 مليار جنيه فيتامينات".. وزير الصحة يكشف لمصراوي أسباب قرار "علاج مجاني واحد للمريض"

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمصراوي، عن أسباب صدور قرار بشأن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج المريض.

وقال وزير الصحة إنه كان هناك بعض الأخطاء في منظومة صرف الأدوية للمريض بالمستشفيات والوحدات، وبالتالي يأتي هذا القرار لحوكمة الأمر، ولتحقيق الاستفادة المثلى من العلاج ذاته.

وأضاف: "الدواء سيكتب بحرص وللمريض الذي يحتاجه بالفعل، كنا بنعمل حاجات غلط وندي مضاد حيوي لشخص يعاني من نزلة برد وهذا خطأ، وبالتالي لو الدكتور شايف إن العلاج دا ميتاخدش يبقى خلاص".

وضرب وزير الصحة مثلًا على تلك الأخطاء قائلًا: "فاتورة صرف الفيتامينات فقط تُقدر بنحو مليار ونصف جنيه سنوياً، دون وجود أي مبرر لذلك بصرف فيتامينات للمريض لا تحتاجها حالته الصحية في الأساس".

وأشار وزير الصحة إلى أن الميزانية المخصصة لملف الدواء في وزارة الصحة تتراوح بين 22 مليارًا إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الأسعار مؤخرًا، مضيفًا: "كمسؤول يجب تقييم الموقف ونشوف الأدوية دي بتروح فين.. ومع ذلك هناك أدوية أورام ومناعة لا نستطيع الاقتراب منها لأنها تمثل أدوية حيوية، وكذلك أدوية مستوردة ولها بديل مصري ولا يوجد منطق من شرائها".

وتابع: "العالم كله غيّر فلسفة التعامل مع الأدوية بالاستعانة بالبدائل أو المثائل، وبلد مثل مصر يجب أن تتعامل بالبدائل أو المثائل للتوفير في سعر التكلفة، لأن تفضيل المنتج المصري على المستورد فهذا أمر مفيد وكذلك الأدوية التي تصرف دون وعي، سواء الاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي الذي يؤذي المواطن صحياً.. وهذا وباء سيتسبب في وفاة 30 مليون شخص خلال السنوات المقبلة والعالم كله يتبنى فكرة مقاومة مضادات الميكروبات".

وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي جرى اتخاذها مؤخرًا سواءً بتفضيل الدواء المصري، أو حوكمة صرف الأدوية للمرضى ستوفر 10 مليارات جنيه، وستتم إعادة توجيهها إلى التوسع في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخدمة المريض أيضًا.

قرارات جديدة للدواء

واتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.

آخر تلك القرارات، ما أصدره وزير الصحة والسكان، بشأن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

ونص القرار الذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على: يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدر وزير الصحة قرارًا بإلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.

ونص قرار الوزير الذي حمل رقم "44 لسنة 2024" على: يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

اقرأ أيضًا:

صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية‎

استثناء وحيد.. لماذا قررت الصحة منع صرف الأدوية المستوردة بالمستشفيات؟

لماذا قررت الصحة صرف دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية؟