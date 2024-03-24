9 ضوابط من "التعليم" لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 (تفاصيل)

كتب_محمد فتحي:

أعلنت المديريات التعليمية في كافة محافظات الجمهورية، ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر مارس 2024.

ووفقا التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن ضوابط عقد الامتحانات وهي كالأتي:

- تعقد امتحانات شهر مارس إلكترونية وعلى مستوى المدرسة وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحدة.

- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفة المدرس الأول بالمدرسة وتحت إشراف الموجه المختص.

- تم إعداد جدول الامتحانات بمعرفة كل مدرسة خلال الفترة التى تعقد فيها الامتحانات.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت ولطلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية ويكون مختلف عن امتحان الفترة الصباحية.

- يوضع الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس والأسئلة تكون موضوعيه فقط .

- يتم تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى اخصائي التطوير بالمدرسة على أن يقوم برفعه على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي .

- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان.