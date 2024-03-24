صور- أسعار كعك العيد في وزارة الزراعة

الأحد 24 مارس 2024

12:44 م الأحد 24 مارس 2024

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تصوير- إسلام فاروق:

بدأ معهد تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تصنيع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد، وذلك بمقر المعهد داخل مركز البحوث الزراعية بجوار جامعة القاهرة بالجيزة

وجاءت أسعار المنتجات كما يلي:

كعك سادة 220 جنيها

كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيها

كعك مشكل بالمكسرات 350

بيتي فور مشكل 200 جنيه

بسكويت نشادر 160 جنيها

بسكويت لوكس 180 جنيها

غريبة سادة 180 جنيها

غريبة بالمكسرات 220 جنيها