صور- أسعار كعك العيد في وزارة الزراعة
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تصوير- إسلام فاروق:
بدأ معهد تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تصنيع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد، وذلك بمقر المعهد داخل مركز البحوث الزراعية بجوار جامعة القاهرة بالجيزة
وجاءت أسعار المنتجات كما يلي:
كعك سادة 220 جنيها
كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيها
كعك مشكل بالمكسرات 350
بيتي فور مشكل 200 جنيه
بسكويت نشادر 160 جنيها
بسكويت لوكس 180 جنيها
غريبة سادة 180 جنيها
غريبة بالمكسرات 220 جنيها
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