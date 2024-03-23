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BBC

معهد القطن: مصر تسعى لاستعادة ريادتها عبر إدخال 6 أصناف جديدة

10:38 م السبت 23 مارس 2024

محصول القطن

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وليد يحي، وكيل معهد القطن، إن محصول القطن هو المحصول الأساسي لمصر منذ أكثر من 200 عام، مؤكدًا أن منذ 5 سنوات وضعت الحكومة خطط من أجل إعادة الذهب الأبيض للصدارة في العالم.

وأشار "يحي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أدخلت 6 أصناف جديدة، بداية من الصنف "جيزة 94" وإنتهاءًا بالصنف "جيزة 98" أفضل الأنواع.

ونوّه، أن معهد بحوث القطن، كان سباق من خلال الدفع بندوات إرشادية للمزارعين، بكافة المحافظات، وذلك من أجل الخدمة الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية من القطن.

وتابع، أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات التي تزرع محصول القطن، حيث تقدم 33% من محصول القطن في مصر، ويأتي بعدها محافظة الشرقية.

محصول القطن معهد القطن محافظة الشرقية

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