حدث في 8 ساعات| تحذير مهم من الهجرة للمصريين بالخارج.. وتعويضات لمتضرري القطار السريع

كتب- محمد أبو بكر:

بدء انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وذلك في ضوء انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي.

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نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في هذا التوقيت

توقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

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لتر اللبن بـ36 جنيها.. عبور لاند تخفض أسعارها للمرة الثانية

قررت شركة عبور لاند، تخفيض أسعار منتجاتها للمرة الثانية خلال شهر مارس، بواقع 30 جنيها، على كل كرتونة جبنة بنسبة 5 % من سعر الكرتونة.

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تعويضات متضرري القطار السريع.. شقق وأموال ووظائف لسكان هذه المناطق

سلم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح)، بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات.

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متى يناقش البرلمان الموازنة العامة الجديدة؟

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الشهور المقبلة، لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

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طلال أبوغزالة يكشف لمصراوي رأيه بشأن استمرار مدبولي رئيسا للحكومة

كشف رجل الأعمال طلال أبوغزالة، رأيه في استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسا لولاية ثالثة.

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تحذير مهم من الهجرة للمصريين بالخارج في جميع الدول – تفاصيل

أصدرت وزارة الهجرة، بيانًا، شددت فيه على كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو تسريع وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي.

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18 صورة من مواقف الجيزة.. المحافظ للمواطنين: ماتدفعوش زيادة عن الأجرة المحددة وأبلغوا عن السائقين

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمريوطية وميدان الجيزة والتي تضم عدد كبير من خطوط النقل الداخلية لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار تحريك أسعار الوقود مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

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مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات الجوية المصرية، كثفت بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولى على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك فى ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كافة الإحتياجات الإنسانية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف التعليم العالي وموعد فتح باب التظلمات

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي أقيمت في الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024.

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السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات لبحث أوضاع غزة وتعزيز العلاقات

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

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