رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف التعليم العالي وموعد فتح باب التظلمات

كتب- عمر صبري:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي أقيمت في الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024.

ويتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم فتح باب التظلم غداً ولمدة أسبوعين.