طلال أبوغزالة يكشف لمصراوي رأيه بشأن استمرار مدبولي رئيسا للحكومة

كتب- محمد عمارة:

كشف رجل الأعمال طلال أبوغزالة، رأيه في استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسا لولاية ثالثة.

وقال أبوغزالة في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقا: خبرات دكتور مصطفى مدبولي، في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني تتسق مع رؤية القيادة باستكمال بناء البنية التحتية.

وأضاف أبوغزالة: لا بدّ من التأكيد على أن هذا شأن مصري داخلي، لكنني أعتبر مصر بلدي فأنا قومي عربي في الأساس. الدكتور مدبولي تولّى قيادة الحكومة منذ نحو (6) سنوات، وقد تمكّن خلالها من ترجمة وتنفيذ رؤى الرئيس السيسي، وبالنظر إلى خبراته العلمية والعملية، نجد أنه خبير في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني، وهذا متسق مع رؤية القيادة باستكمال بناء البنية التحتية التي تشكّل ميزة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري.

وفي 14 يونيو 2018، تم كلف د. مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة وأدت الوزارة اليمين الدستورية، وذلك بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018، عقب تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، فاز المرشح عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثالثة، ما فتح باب التكهنات بتغيير الحكومة الحالية.