نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في هذا التوقيت

كتب- مصراوي:

توقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال "أبو صدام"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات حسب الجودة.

وأضاف نقيب الفلاحين: سترتفع أسعار الطماطم بنهاية شهر رمضان بشكل طفيف، وذلك بسبب فترة نهاية العروة، ولحين إنتاج العروة الجديدة.

وأوضح حسين أو صدام، أن مصر من أكبر 5 دول عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث يصل إنتاجها إلى 7 ملايين طن.

وتابع: نزرع نحو نصف مليون فدان طماطم خلال العام، من خلال 3 عروات أساسية وهي الصيفية والشتوية والخريفية، ولذلك نجد الطماطم متوفرة بصورة مستمرة على مدار العام.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن فدان الطماطم ينتج بين 20 و25 طنًا من الطماطم، لافتًا إلى أن بدء العروة الصيفية سيكون في نهاية شهر أبريل المقبل.