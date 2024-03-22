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بعد زيادة أسعار الوقود.. توجيه عاجل لمحافظ الجيزة بشأن التعريفة الجديدة للركوب

11:46 ص الجمعة 22 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

عقدَّ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية .

وكلف محافظ الجيزة، وفق بيان، بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة .

وكلف "راشد"، خلال الاجتماع، الجهاز التنفيذي، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة فور اعتمادها مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ، على وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين؛ لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها؛ للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وفي السياق نفسه، أكد "راشد"، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوى للمواطنين؛ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبًا المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، أو شكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. Eg.

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم؛ للحد من تلك الممارسات غير القانونية وتحقيق الإنضباط .

أسعار الوقود اللواء أحمد راشد أسعار تعريفة الركوب الجديدة سيارات الأجرة

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