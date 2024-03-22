8.5 جنيه لفتح العداد و19 للانتظار.. التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض الجديدة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، تعديل أجرة التاكسي الأبيض في نطاق العاصمة في إطار زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من فجر اليوم الجمعة.

وجاءت تعريفة ركوب التاكسي الأبيض في القاهرة على النحو التالي:

- 8.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم بدلا من 7.5.

- 4 جنيهات لكل كيلو متر بدلا من 3.5 جنيه.

- 19 جنيها لكل ساعة انتظار وتزيد بواقع 9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

وعدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض.

وتم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.