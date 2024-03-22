بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات

كتب - محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، مصير تعريفة الركوب الجديدة بمواقف وسيارات الأقاليم، بعد رفع سعر البنزين والسولار والغاز.

وقال المصدر تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه صدرت توجيهات بأت تكون الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب تناسب الزيادة اللي حدثت لأسعار المواد البترولية.

وأشار المصدر، إلى أنه صدرت توجيهات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين والقيادات بشن حملات وجولات رقابية على المواقف للتأكد من تطبيق الزيادة التي سيتم إقرارها، وعدم رفع الأسعار من قبل السائقين.

وأشار إلى أن المحافظات بدأت إعلان في الإعلان عن التعريفة الجديدة للركوب، وستقوم باقي المحافظات بالإعلان تباعا.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية اليوم الجمعة 22 مارس 2024، رفع سعر البنزين والسولار، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

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