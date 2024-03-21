لتجنب الفواتير الوهمية.. طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يبحث عملاء فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، عن طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر مارس 2024 للقضاء على القراءات الوهمية ضمانًا لإصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.

وفعّلت شركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، تطبيق "القارئ الذكي"؛ للقضاء على القراءات الوهمية والخاطئة، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

كيفية استخدام تطبيق شعاع

- تحميل تطبيق "shoaa" عبر جوجل بلاي.

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، يتم اختيار "إنشاء حساب جديد".

- تحديد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- إدخال بيانات المستخدم وتشمل الاسم في إيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، ثم اختيار كلمة مرور.

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- رفع صورة إيصال الكهرباء.

- الضغط على "إرسال الطلب".

- يتسلم المشترك رسالة بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- تصوير قراءة العداد وإرسالها خلال الفترة من 29 لـ 3 في الشهر الجديد، لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.