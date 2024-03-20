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BBC

أهمية عسكرية وسياحية.. مفيد شهاب يكشف سبب تمسك إسرائيل بـ "طابا ورأس النقب"

11:53 م الأربعاء 20 مارس 2024

الدكتور مفيد شهاب

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كتبت -داليا الظنيني:

سلط الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، الضوء على الأسباب الاستراتيجية وراء إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بطابا ورأس النقب، في ضوء الجهود المصرية لاستعادة السيطرة على آخر نقاطها الحدودية.

وخلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، كشف شهاب عن قيادة الفريق كمال حسن علي للمفاوضات المصرية ومواجهته لمناورات إسرائيل الرامية للاستحواذ على أراضٍ مصرية.

وأوضح شهاب، أن طابا كانت محط تركيز إسرائيل بسبب قيمتها السياحية، بينما كانت رأس النقب تمثل أهمية عسكرية بالغة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن إسرائيل، بعد هزيمتها العسكرية في 1973، سعت لدخول مفاوضات السلام التي دامت سنوات وأفضت إلى إعلان مبادئ كامب ديفيد في 1978.

وكشف شهاب تشدد إسرائيل في المفاوضات بعد إعلان انسحابها من الأراضي المصرية، ورفضها تسليم الأراضي المتبقية.

ولفت إلى دور الدكتور عصمت عبدالمجيد في قيادة فريق الخبراء المصريين لبدء المفاوضات مع إسرائيل على الأراضي المتنازع عليها.

وحذر شهاب المفاوضين مع إسرائيل من صعوبة التعامل معهم نظرًا لميلهم للمراوغة والتعنت.

وأضاف أن التوسع الإسرائيلي كان يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي المصرية بالقوة والخداع.

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الدكتور مفيد شهاب تمسك إسرائيل بطابا ورأس النقب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بطابا

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