محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع صرف صحي – تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع ومعالجة رئيسية للصرف الصحي في قرى أم خنان بمدينة الحوامدية، وأبو رجوان، والشوبك الغربي في مركز ومدينة البدرشين.

وأكد "راشد"، في بيان اليوم، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متنوعة في قرى المحافظة، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ كمية كبيرة من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ومنها مشاريع الصرف الصحي التي تهدف إلى توفير هذه الخدمة الأساسية لجميع القرى المحرومة التي كانت تفتقر إلى هذه الخدمة لعقود من الزمن.

وأضاف المحافظ، أن محطات الصرف الصحي التي تم بدء التشغيل التجريبي لها اليوم، تعتبر نتاجًا للجهود المستمرة للمحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب؛ لتوفير خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة منها.

وأوضح محافظ الجيزة، أن محطة رفع الصرف الصحي في قرية أم خنان تعمل بطاقة تصل إلى 18 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلة الصرف الصحي في قرى أم خنان وبني سويف والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، والتي كانت ضمن القرى التي كانت محرومة من خدمات الصرف الصحي.

وأشار "راشد"، إلى أن طاقة العمل لمحطة رفع الصرف الصحي في قرية أبو رجوان بالمرازيق تصل إلى 18 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى أن طاقة التشغيل لمحطة رفع الصرف الصحي في قرية الشوبك الغربي تصل إلى 7 آلاف متر مكعب يوميًا في مركز ومدينة البدرشين.

شدد المحافظ، على ضرورة التعاون بين الشركة المنفذة والجهات المعنية؛ لضمان الانتهاء من عمليات التشغيل الفعلي في أسرع وقت ممكن، موجهًا شركة مياه الشرب بضرورة الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية في قرى الشيخ عتمان وأم خنان وأبو رجوان والشوبك الغربي قبل عيد الفطر المبارك.