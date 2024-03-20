الطب البيطري يكشف مصير "أسد التجمع" ومدى خطورته

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عن مصير الأسد الصغير الذي جرى ضبطه بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، أمس الثلاثاء، ومدى خطورته على المواطنين.

وقال "زينهم" في تصريحات لمصراوي، إن أهالي منطقة التجمع نجحوا بالتعاون مع شرطة النجدة في ضبط شبل الأسد المتجول بشوارع المنطقة ووضعه داخل إحدى الوحدات البيطرية الخاصة "بمدينتي" بالقاهرة الجديدة.

وأوضح أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لنقله لحديقة الحيوان بالجيزة.

ولفت مدير الطب البيطري بمحافظة القاهرة أن الشبل المضبوط لا يمثل أي خطورة على الإنسان كونه صغير السن وعمره لا يتجاوز بضعة أشهر.

وتابع: "الشبل المضبوط لا زال في مرحلة النضج، ولم تبلغ أعضائه الجسدية القدرة الكافية لمهاجمة الإنسان أو حتى أي حيوان آخر مثل الكلب أو القطة"، مشددا على أنه لا يمثل أي خطورة على الإطلاق.

وبسؤاله عن الموقف القانوني من تربية الشبل داخل المنزل، قال "زينهم" إن القانون جرَّم في نصوص واضحة تربية الحيوانات شديدة الخطورة بالمناطق السكنية، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين.

ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الذي جرى الموافقة عليه في مايو الماضي، على مجموعة من الاشتراطات لترخيص الحيوانات، منها ألا يقل سن مصطحب الحيوانات عن 16 عامًا وتكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

كما حظر القانون اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

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