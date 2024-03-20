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BBC

والد محمد الدرة يناشد الرئيس السيسي بتسهيل دخوله إلى مصر

12:09 ص الأربعاء 20 مارس 2024

الطفل الفلسطيني محمد الدرة

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القاهرة - مصراوي:
ناشد جمال الدرة، والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، السلطات المصرية بتسهيل دخوله إلى الأراضي المصرية بسبب "الأوضاع بالغة القسوة التي يعاني منها".

وكتب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر فيسبوك قائلًا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: وصلتني رسالة صوتية من والد الشهيد محمد الدرة يناشد فيها سيادتكم التكرم بعبوره إلى داخل الأراضي المصرية لما يعانيه من أوضاع بالغة القسوة والصعوبة".

وأضاف العوضي أن الدرة أكد تقديره وتثمينه للدور المصري الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

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