"تعاون تاريخي".. متحدث الوزراء يكشف كواليس لقاء وزير الحكومة بمدير منظمة الفاو

كتبت- داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء، بـ شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، مساء السبت إن هذا اللقاء جاء في إطار الدور الهام والتعاون التاريخي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، مشددًا على أن الأمن الغذائي تحدى كبير للعالم أجمع في ظل التطورات الكبيرة.

وذكر أن مصر عضو مؤسس في منظمة الفاو، ومجالات التعاون بين مصر والمنظمة كبيرة، وخاصة في مجال الامن الغذائي وبناء القدرات ونقل أحدث أساليب التكنولوجيا في مجال الزراعة، ومصر تستضيف مكتب وطني لمنظمة الفاو في القاهرة بخلاف مكتب آخر إقليمي تستضيفه القاهرة للمنظمة.

وأوضح أن مجالات التعاون بين مصر والمنظمة تشمل العديد من الجوانب، واجتماع اليوم ، جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها مدير عام المنظمة للقاهرة، وتم تبادل التوقعيات للبرنامجد الوطني لمنظمة الفاو، في إطار التعاون العام بين الجانبين، واليوم تم التوقيع بالبرنامج الخاص بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.





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