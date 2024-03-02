طفلين لكل سيدة.. "الصحة" تكشف أسباب تراجع الزيادة السكانية

كتبت- داليا الظنينى:

كشف طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن أسباب ونتائج تراجع معدل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل المواليد بنسبة 8%، وخاصة في الفترة الأخيرة انخفضت المواليد بمعدل 145 ألف مولود.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور": إن الدولة تستهدف الوصول لمعدل الإحلال، وهذا يعني أن يكون لدى كل سيدة طفلين، ولكن الآن نحن نتحدث عن نسبة نمو في المواليد بواقع 2.1%.

وأوضح أن دلالات الأرقام الحالية جيدة، وهناك زيادة قائمة، مضيفًا:" الزيادة السكانية حمل على الدولة، ويجب الاستثمار في العناصر البشرية.. وتحسين خصائص السكان".

وأضاف: إن العالم ليس بحاجة للكثافة السكانية الحالية، وهناك تحديث للاستراتيجية الوطنية للسكان حيث تناولت البعد السكاني للأزمة وتمكين المرأة والتغيرات المناخية".

اقرأ أيضا :

بعد واقعة الطالبة نيرة.. 6 قرارات من جامعة العريش لطلاب وبنات المدينة الجامعية



