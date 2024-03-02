مستشار رئيس الجمهورية: السياحة الصحية في مصر ليست وليدة اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الاستشفاء صحة وعلاج لتحقيق رفاهية الإنسان من كل النواحي.

وأضاف "تاج الدين"، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، السبت، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة بكل مكوناتها لدورها في دعم الاقتصاد، وفي ظل مستهدفات وصول لمصر إلى 30 مليون سائح، متابعًا: جزء من السائحين يتعرض للمرض ويلجأ للقوى المصرية الصحية في العلاج، وما أريد قوله، أن الاهتمام بالسياحة العلاجية ليس وليد اليوم.

وأوضح مستشار الرئيس، أن تجربة مصر في السياحة العلاجية طويلة المدى وليست وليدة اليوم، وأن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من قارة أفريقيا للسياحة العلاجية، سواء للعمليات أو أخذ العلاج، أو أي نوع من أنواع الاستشفاء.

وتابع: السياحة الصحية بكل مكوناتها وخاصة العلاجية صناعة كاملة، وهناك دولًا كثيرة جدًا جزء كبير من اقتصادها يقوم على السياحة الصحية والعلمية، ويوجد إيمان كامل بقدرة المؤسسات الطبية في مصر والخبراء على التعامل مع ضيوف مصر وتحقيق استفادة أكبر وأعمق من هذا الجانب.

واستطرد مستشار الرئيس: أنواع السياحة في مصر كثيرة، وعندما راجعنا المواقع الاستشفائية وجدناها كثيرة، ومع التوسعات والتوقعات المستقبلية بوصول مصر لـ30 مليون سائح وحسب الإحصاءات، هناك نسبة مقدرة بالاستفادة من السائحين في السياحة العلاجية.