"شعبة المخابز" تطالب التموين بزيادة تكلفة دعم رغيف الخبز لـ35%

كتب- محمد سامي:

قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، تقدمت بطلب رسمي لوزير التموين من أجل زيادة تكلفة دعم رغيف الخبز.

وأضاف "فكري"، في بيان السبت: هناك أزمة حقيقية تواجه القطاع ومطلوب سرعة توفير التدابير المالية لدعم القطاع من قبل الحكومة، في ظل أزمات عديدة تعرض لها قطاع المخابز في مصر، منها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، ومشاكل نقص القمح الروسي بالإضافة إلى أزمة البحر الأحمر الأخيرة، والمشاكل التي تمر بالاقتصاد المصري، وظل صامدا أمام هذه التحديات ويقوم بدوره بشكل وطني.

وتابع: يجب توفير الدعم المالي للعاملين بالقطاع، حيث يضم قطاع المخابز 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 9 عمال لكل مخبز، يوفر 270 مليون رغيف يوميًا بما يقارب من 10 مليار رغيف سنويًا.

وطالب "فكري"، نيابة عن الشعبة، وزارة التموين بالنظر في إعادة التكلفة للمخابز مرة أخرى لضمان استمرارية عمل القطاع في ظل الظروف الحالية، والتي تشهد زيادة في أسعار الخامات الخاصة لصناعة "رغيف العيش" في مصر، مطالبة برفع التكلفة الخاصة بدعم رغيف الخبز لـ 35% على الأقل في أقرب وقت لتفادي حدوث أي مشاكل بالقطاع.

وأوضح أن آخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت بـ 2020، مضيفًا أن أسعار مدخلات إنتاج رغيف العيش من الخميرة والملح والمياه والعمالة ارتفعت بنسبة 80%، وهو أمر شديد الخطورة على القطاع والذي يتحمل الكثير في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن متوسط أسعار اليوميات للعاملين بالمخابز بالقاهرة مابين 200 جنيهًا لـ 350 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والأقفاص والصيانة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط التشغيل اليومي للمخبز بمقدار 150 جينهًا يوميًا من زيت وصيانة ولاعات وأقفاص وخلافه.

وأكد أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبزًا في متوسط عمالة بكل مخبز تقدر بعدد من 7 عاملين، إلى 9 عاملين مع ارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز أو السولار على حسب كل مخبز، مشيرًا إلى ثقتهم في أن تتخذ وزارة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب.