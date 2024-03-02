اليوم.. قصور الثقافة تطلق الأسبوع 30 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذى يقام برعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" ويستمر حتى 8 مارس الحالي.

يستضيف الأسبوع 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء، أسوان، "حلايب والشلاتين وأبو رماد" البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى مشاركة أطفال الأسمرات.

وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أن الأسبوع الثقافي للأطفال، تستكمل به الهيئة فعالياتها المكثفة التي تقدمها بمشروع "أهل مصر" خلال الأشهر الأخيرة للمحافظات الحدودية، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لأبنائها، وتحقيقا لمستهدفات وزارة الثقافة في بناء الإنسان واكتشاف ورعاية الموهوبين، وأضاف أن المشروع قدم نتائج رائعة خلال أسابيعه الماضية وساهم بشكل لافت في تطوير مهارات وقدرات الأطفال في المجالات الإبداعية المتنوعة، وكذا في زيادة التوعية بقيمة ومقدرات الوطن.

وعن الأسبوع الثلاثين أوضحت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع، أنه يتضمن عددا من الزيارات الميدانية، وتتخلل الزيارات ورش حكي لترسيخ الهوية وتعزيز ثقافة التفكير لدى الأطفال، وتشمل الزيارات متحف محمود مختار، مجمع الأديان، متحف عائشة فهمي، أهرام الجيزة، السيرك القومي، المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضافت أن الأسبوع يتضمن أكثر من 16 ورشة تعليمية وتدريبية للأطفال لإكسابهم مهاراتها منها المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، الأركت الخشبي، التصميم الفني، الخط العربي، تصوير، صناعة الفيلم، مسرح، مسرح أسود، موسيقى، كتابة أدبية، بالإضافة إلى إقامة عدد من اللقاءات التوعوية التثقيفية للأطفال.

ويقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.