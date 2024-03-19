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BBC

15 صورة من حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي

10:34 م الثلاثاء 19 مارس 2024
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
  • عرض 12 صورة
    إفطار القوات المسلحة
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القاهرة - مصراوي:
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما حضر حفل الإفطار عدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء ، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائزالأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

إفطار القوات المسلحة الرئيس السيسي حنفي جبالي مصطفى مدبولي محمد زكي

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