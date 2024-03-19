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هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح

10:22 م الثلاثاء 19 مارس 2024

القمح

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القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ممارسة قمح مستورد "على أساس FOB"، من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط للشحن، من 5 إلى 15 مايو 2024.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنه يجب أن تقدم أسعار العروض "FOB"، على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين ، 270 يوما.

وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين؛ بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين)، جلسة فض المظاريف والبت، يوم الأربعاء (20 مارس).

القمح استيراد القمح هيئة السلع التموينية

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