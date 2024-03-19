هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ممارسة قمح مستورد "على أساس FOB"، من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط للشحن، من 5 إلى 15 مايو 2024.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنه يجب أن تقدم أسعار العروض "FOB"، على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين ، 270 يوما.

وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين؛ بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين)، جلسة فض المظاريف والبت، يوم الأربعاء (20 مارس).