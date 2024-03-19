إعلان

BBC

السيسي يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

12:40 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد سامي:
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد الرئيس- بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة- في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا ، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بوتين روسيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غرامات ومحاضر.. حملات مكثفة لأمن "مترو الأنفاق" بالخط الأول والثاني للتصدي للسلبيات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف سبب حريق لوكيشن "جودر"
* الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات