"المركز الطبي لسكك حديد مصر" يحصل على اعتماد الهيئة العام للرقابة الصحية

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهغدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.

وأوضحت الشركة، أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشارت الشركة إلى أن المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الشركة، أن المركز أصبح أحد المراكز الطبيه العلمية المتقدمة حيث يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزة وبعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه.

كما تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة.

المستشفى إلى جانب تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

ولفتت الشركة، إلى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذي يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكل أقسامها وحجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كل أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص والتعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها.

كما يتم تنفيذ خطة لتطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإنشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركز، للباطنة ورعاية القلب وإنشاء رعاية لجراحة القلب والصدر.

وتم إنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئة، كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التي تشمل التحاليل دون الاحتياج إلى تحويل الحالات خارجيا وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر البشري، وتفعيل دور الجودة ومكافحة العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور، وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى وعمل يوم علمي أسبوعي لمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب.