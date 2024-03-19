الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 إلى الأحد 24 مارس 2024.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردًا ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

أما عن نشاط الرياح، أشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء 20 مارس والخميس 21 مارس يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح يوم الخميس 21 مارس 2024 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة فإن هناك شبورة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

أما طقس الجمعة 22 مارس والسبت 23 مارس 2024، فهناك شبورة مائية، إذ أن طقس الأحد 24 مارس 2024 يشهد نشاطا للرياح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يجب اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.