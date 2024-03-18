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BBC

رئيس زراعة الشيوخ يطالب بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر

02:07 م الإثنين 18 مارس 2024

المهندس عبد السلام الجبلى

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كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا: لدينا مدن كثيرة تساعد على إنشاء تلك الفروع للجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة، وذلك لاستيعاب الطلاب المصريين الذين يرغبون في الدراسة بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وقال الجبلي، لا بد أن يكون لدينا خطة لاستيعاب هؤلاء الطلاب، طالما أن يرغبون فى الدراسة بجامعات الخارج، بسبب المجموع أو التخصص، مشيرا إلى أن قيام الدولة بتوفير ذلك التعليم لهم داخل مصر، سوف يوفر العملة الصعبة التى يحتاجها هؤلاء الطلاب للدراسة بالخارج، ويتم إنفاقها داخل مصر بدلا من إنفاقها في الخارج.

ووجه الجبلي، سؤلا للحكومة، حول تبعية ملف الطلاب الدراسين بالخارج، هل وزار الخارجية ممثلة في السفارات أم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أم وزارة التعليم العالي، مشددا على ضرورة تحديد جهة وحصر عدد هؤلاء الطلاب، وبالتالي تحديد خطة الاستفادة منهم لصالح الدولة ودعم انتمائهم لوطنهم، باعتبارهم ثروة قومية.

المهندس عبد السلام الجبلي رئيس زراعة الشيوخ إنشاء فروع للجامعات الأجنبية

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