وظائف خالية والتقديم بدأ.. فرص عمل في 13 محافظة بـ 43 تخصصا

كتب-محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت"الوزارة"، في بيان صحفي اليوم، أنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "العمل"، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري مارس وأبريل 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأوضحت "الوزارة"، أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير، عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة"، حيث تعلن اليوم عن فُرص عمل جديدة مُتوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وبورسعيد، والاسكندرية، والدقهلية، والسويس.

وجاءت التخصصات، كالآتي، "مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج، وسكرتارية، وتلى سيلز، ومدرسين جميع التخصصات، ومحاسبين، ومشرف تغذية ماكينات، وحجارين، وأعمال إدارية، ومدير صيانة، ورسام هندسى، ومندوب تسويق وبيع، وموظف ملاحة، وموظف حسابات ملاحين، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالي تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.