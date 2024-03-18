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مسابقة عمال المساجد 2024.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

12:30 م الإثنين 18 مارس 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقي أوراق التقدم لمسابقة عمال المساجد لعام 2024 لصالح وزارة الأوقاف، في الثاني وحتى الـ 16 من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لوظيفة عمال مساجد بالأوقاف، عبر الرابط التالي: هنا

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

- مؤهل أقل من المتوسط.

مؤهل أقل من المتوسط"إعدادية عامة أو أزهرية".

- الأوراق المطلوبة:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة المؤهل الدراسي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي "إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة عمال المساجد وزارة الأوقاف

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