أبرزها مقابل مادي نظير رصيد الإجازات.. امتيازات جديدة يضمنها قانون العمل للموظفين

كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب حديث الساعة في الوسط العمالي كونه ينظم العلاقة الرابطة بين العامل والمؤسسة التي يعمل.

ويستعرض مصراوي الإمتيازات التي تضمنها مشروع القانون الجديد والتي جاءت كالتالي:

- للعامل الحق في الحصول على مقابل مادي إذا لم يحصل على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية.

- يلزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو أن يحصل العامل مقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.

- في حالة إنهاء علاقة العمل، يتضمن مشروع القانون أن يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد الإجازات.

- نص قانون العمل الجديد على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا في السنة الثانية، و30 يومًا لمن وصل 10 سنوات أو أكثر في العمل، و45 يومًا لمن تخطى 50 عامًا وكذلك ذوي الهمم.

- إذا كانت مدة العمل أقل من عام، تكون الإجازة بنسبة مدة قضاء الشخص في العمل، على أن يكون قد مضى عليه على الأقل 6 أشهر في العمل.

- تزيد الإجازة السنوية بـ7 أيام زيادة لأصحاب الأعمال المضرة بالصحة والخطرة والمناطق النائية.

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