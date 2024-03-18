بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. طبيب يوضح الأمراض الناتجة عن السكتة القلبية

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أحمد حماد، عضو هيئة التدريس بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفية، إن توقف القلب لمدة طويلة قد يؤدي لتوقف أعضاء مهمة بالجسم مثل الكلى والأمعاء وقد يؤدي لفشل كلوي مؤقت أو دائم.

وأضاف "حماد" لـ"مصراوي" أن السكتة القلبية ينتج عنها توقف القلب عن ضخ الدم والأكسجين إلى الدماغ والأعضاء الأخرى والأنسجة.

وتابع عضو هيئة التدريس بكلية الطب: يمكن في بعض الأحيان إنعاش الشخص بعد السكتة القلبية ولكن بشرط أن يكون على الفور بمجرد الإصابة.

وأوضح أنه في حالة مرور وقت كاف على الإصابة دون ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ تصبح إعادة الحياة إلى الشخص أقل ميلًا وإذا عاد المريض بالسكتة القلبية للحياة سيكون الشخص أكثر ميلًا لأن يصاب بضرر في دماغه.

وأكد أنه من المحتمل حدوث ضرر في الدماغ إذا استمر توقف القلب لأكثر من 5 دقائق بدون تداخل إسعافي بالإنعاش القلبي الرئوي CPR، وتكون الوفاة محتملة إذا استمر توقف القلب لأكثر من 8 دقائق، وبذلك، ينبغي البدء بالإنعاش القلبي الرئوي لمرضى السكتة القلبية بأسرع وقت ممكن.

وكان أحمد رفعت لاعب نادى فيوتشر، قد تسبب في حالة من الرعب بعد سقوطه مغشيًا عليه، على أرض ستاد الاسكندرية خلال لقاء فريقه مع الاتحاد السكندري، بسبب توقف عضلة القلب.

وأوضح أحمد المنشاوى، الطبيب المعالج للاعب، أن قلبه توقف نتيجة اضطرابات في ضربات القلب، وتم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف الساعة حتى حصل استرداد للدورية الدموية، وعاد للعناية المركزة.