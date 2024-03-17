بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة توجه تحذيرًا لمزارعي القمح

كتب- عمرو صالح:

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث شهدت الأجواء خلال الساعات الماضية نشاطًا للرياح ووصلت سرعتها لـ40 كم/س ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

من جانبه حذر الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من ري محصول القمح خلال الفترة الحالية.

وقال "فهيم"، لمصراوي إن ري القمح خلال أوقات الرياح يعرضه للرقاد وينقص من إنتاجية أغلاله حيث يتعرض المحصول لزاوية ميل النباتات مع سطح التربة ويتلف جزء كبير منه.

وأشار فهيم إلى أن أفضل وقت لحصاد محصول القمح من 20 أبريل حتى منتصف شهر مايو نظرا إلى إنتاج المحصول واكتمال ملء السنابل بشكل كامل دون فراغ حيث تكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح ما بين 16 إلى 25 أردب قمح.

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