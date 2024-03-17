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BBC

برلمانية حماة وطن: وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات

10:10 م الأحد 17 مارس 2024

اللواء أيمن عبدالمحسن

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كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن امتلاك أسطول تجاري بحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية ويضع مصر على خارطة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأشار إلى أن وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.

وأوضح أن أحد محاور استراتيجية النقل البحري تحويل مصر لمركز عاملي للطاقة واللوجستيات، مطالبا بالكشف عن الذي وصلت إليه مصر في هذا الشأن.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة كشف خطة وزارة النقل بشأن توفير موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة.

اللواء أيمن عبدالمحسن رئيس برلمانية حماة وطن حزب حماة الوطن خارطة التجارة الدولية مجلس الشيوخ أسطول النقل التجارى البحري

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