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BBC

السيسي ورئيس وزراء اليونان يوقعان على تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين

05:41 م الأحد 17 مارس 2024

السيسي ورئيس وزراء اليونان

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كتب-محمد أبو بكر:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان، على الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وكان الرئيس السيسي، قال،خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة: "لقد أولت مصر دومًا أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان تأسيس مجلس تعاون

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السيسي ورئيسة "الأوروبية" يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

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