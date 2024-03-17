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BBC

السيسي: نوقع اليوم الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي

04:07 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس السيسي

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كتب- مصراوي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع السداسي بين مصر والقادة الأوروبيين بالقاهرة - "أودُ هنا أن أتوجه بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعاً، ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائياً أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي".
كما رحب الرئيس السيسي أيضاً برئيس وزراء بلجيكا، وقال "إنني أتقدم بالتهنئة على تولي بلادكم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.. وأؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية".
كما أُعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمبادرة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية، كما رحب بالرئيس القبرصي، مثمناً حرصه على المشاركة في هذه القمة المهمة.
وأكد الرئيس السيسي يقينه بأن اجتماع القمة المصري الأوروبي اليوم سيتيح الفرصة لمزيد من المباحثات حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المُشترك.

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