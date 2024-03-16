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BBC

توجيهات رئاسية عاجلة بشأن متضرري حريق استوديو الأهرام

11:40 م السبت 16 مارس 2024
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق استوديو الأهرام بالجيزة
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
  • عرض 28 صورة
    حريق أستوديو الأهرام
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كتب- حسن مرسي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صدور توجيهات رئاسية بالإسراع في صرف تعويضات فورية للمتضررين من حادث حريق استوديو الأهرام.

خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، ذكر محافظ الجيزة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع كفاءة وترميم العقارات التي تضررت جراء الحريق.

وأضاف اللواء راشد أن الأوامر تضمنت أيضًا البدء الفوري في إجراءات التعاقد مع شركات المقاولات للشروع في أعمال رفع كفاءة هذه العقارات المتأثرة، وذلك عقب الحريق الذي شب في الديكور الخاص بالحارة الشعبية في استوديوهات الأهرام.

من جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأسر المتضررة من حريق استوديو الأهرام تلقت الدعم الإيجاري بشكل فوري، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الدعم لجميع المحتاجين.

وأشار الحمصاني إلى الحجم الضخم للحريق وثمّن الجهود المبذولة من قبل الحماية المدنية في السيطرة على الوضع دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن محافظة الجيزة تعمل حاليًا على تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتأثرة، تمهيدًا لإجراء المقايسة اللازمة والشروع في أعمال البناء والترميم.

حريق استوديو الأهرام صرف التعويضات حريق استوديو الأهرام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برنامج على مسئوليتي

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