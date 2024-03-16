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رئيسة القومي للمرأة تجتمع مع مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص

10:57 م السبت 16 مارس 2024
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كتبت- نور العمروسي:

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع السيدة جوسي كريستودولو مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بنيويورك، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز في ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

من جانبها وجهت السيدة جوسي كريستودولو التحية إلى الدكتورة مايا مرسي مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة.

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السيدة جوسي كريستودولو مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص ملف تمكين المرأة

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