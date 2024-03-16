حدث في 8 ساعات|قرارات حكومية عاجلة بشأن حريق ستوديو الأهرام.. وانفراجة بأزمة السكر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

15 صورة من حريق ستوديو الأهرام.. مصدر يكشف مصير أصحاب العقارات المجاورة

وفقًا لما كشفه مصدر بمحافظة الجيزة، في تصريح خاص إلى "مصراوي"، تم إخلاء 6 عقارات بالكامل بعد اندلاع الحريق، لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة غدا.. ننشر تفاصيل الأجندة

يستأنف مجلس الشيوخ، غدًا الأحد، جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

15 ألف جنيه وبطاقات جديدة.. قرارات حكومية عاجلة بشأن حريق استوديو الأهرام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حريق استديو الأهرام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حريق استوديو الأهرام.. رئيس الوزراء: نتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التحالف الوطني: دعم 19 مليون مستفيد بـ2 مليار جنيه

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يضم 34 مؤسسة معنية بالخدمات والمساعدات والتنمية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد على قدمٍ وساق لاستقبال شهر رمضان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر – فيديو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إزالة 3258 مبنى.. انتهاء المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتى الجمعة 15 مارس 2024.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مدينة النيل الطبية".. وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير وحدة إسعاف نهري خاص بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك ضمن مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة بالدوحة.. غدًا

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، آخر مستجدات هدنة غزة، حيث أشار التقرير إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة رئيس الوزراء القطري، إلى جانب مسؤولين مصريين ورئيس الموساد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



