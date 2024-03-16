أستاذة بكلية الصيدلة: المعدة قد تكون مسؤولة عن الشعور بالضيق – فيديو



كتب- محمد أبوبكر:

قالت الدكتورة أماني الشريف، الأستاذ بكليةالصيدلة بجامعة الأزهر الشريف: إن الجهاز الهضمى به أكثر من ١٠٠ مليون خليةعصبية، وهذا الرقم أكثر من الموجودة فى النخاع الشوكى نفسه، لافتًأ إلى أن الخلايا العصبية فى الجهاز الهضمى تعمل علىتنظيم الطعام.

وأضافت الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهرالشريف، خلال حلقة برنامج "أسرار"، المذاع على فضائية"الناس"، اليوم السبت: إن العصب الحائر هو طريق سريع من المعدة إلى المخ، وكل إشارة تخرج من الجوف تتحول إلى ومضات كهربائية إلى المخ فتظهر فى صورة مشاعر وهذا سبب شعورنا بالضيق والمزاج السيء.

وأضافت الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهرالشريف، أن المخ وباقي أعضاء الجسم، يتأثروا بكل ما يحدث فى المعدة، وكل عضو فىالجسم له احتياجات، وهذا سبب الشعور بالضيق؛ نتيجة قلة تقديم المعدة لاحتياجات الجسم، وبالتالي أية مشاكل في المعدة تؤثر علي الجسم كله، ومنها أمراض المناعة".